Criança de 10 anos morre após ser atacada por jacaré

Da Redação

Criança indígena morreu após ataque de jacaré e; corpo da vítima foi encontrado pelo pai em um barco no rio Tapajós, em Itaituba

Um menino, de 10 anos, morreu após ser atacado por um jacaré, na quarta-feira (4), enquanto tomava banho de rio com o irmão. O caso foi registrado em uma aldeia indígena, que fica no município de Itaituba, no Pará.

Os irmãos estavam tomando banho no trecho do Rio Tapajós, que passa pela aldeia, quando a vítima foi surpreendida pelo jacaré, que chegou por trás e atacou as costas da criança.



O irmão saiu correndo para chamar o pai, mas o animal já havia levado o menino para fundo do rio. O pai da vítima saiu em busca do filho e encontrou, horas depois, no fundo do rio já sem vida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele abraça o corpo do menino.

O corpo da criança será enterrado nesta quinta-feira (05), na aldeia que pertencia.

