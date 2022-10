Criança de 10 anos morre após disparo acidental ao brincar com arma

Da Redação

A menina de 11 anos disse à polícia que teria alertado ele neste momento para não pegar a arma

Uma tragédia envolvendo uma criança de 10 anos foi registrada nesse final de semana na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O menino morreu após efetuar um disparo acidental quando mexia na arma de um tio que é policial militar. O tiro atingiu a cabeça da criança. O fato ocorreu em um sítio no bairro Cidade Satélite, em Juatuba, no sábado (22).

Conforme boletim de ocorrência, o tio teria guardado a arma em um local de difícil acesso, no topo de um armário, e a pistola semiautomática Taurus 9mm estava travada e dentro do coldre. A criança de 10 anos e uma prima de 11 foram andar de bicicleta com o pai do menino em uma praça próximo ao sítio. Na volta, os dois primos foram até o quarto onde estava a arma. Em um dado momento o menino teria pego um banquinho e subiu nele para pegar a pistola que estava na parte superior do armário.

A menina de 11 anos disse à polícia que teria alertado ele neste momento para não pegar a arma que aquilo era muito perigoso. O menino continuou brincando com a arma até o momento que acabou efetuando esse disparo acidental que atingiu a própria cabeça. Nesse momento a prima do menino saiu correndo e gritando por socorro.

Rapidamente, familiares chegaram e socorreram a criança que foi levada até a policlínica de Juatuba, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O tio da criança, o policial militar proprietário da arma, ficou em estado de choque e teve que ser atendido por psicólogos.

O corpo do menino foi levado até o posto do Instituto Médico Legal em Betim.

Com informações, Itatiaia

