Criança de 10 anos morre ao cair de elevador durante festa infantil

O edifício faz parte de um programa habitacional construído pelo governo

Uma criança, de apenas 10 anos, morreu durante uma festa infantil após despencar de um elevador que estava quebrado. A tragédia foi registrada no último sábado (12), e outro menino também ficou ferido. O acidente aconteceu em um conjunto habitacional, na Venezuela.

Conforme informações do portal Mega Notícias, os convidados da comemoração estavam brincando no corredor do terceiro andar de um edifício, quando duas das crianças se empurraram em direção ao elevador. Neste momento, as portas se abriram e dois meninos caíram de uma altura de 12 metros.

Uma das crianças, identificada como Breiner Ospino de 10 anos, sofreu ferimentos graves e não resistiu. O outro menino Nicólas Rengifo, de 5 anos, está internado em estado grave.

Os proprietários do prédio informaram que o elevador está danificado há sete anos e que já solicitaram o reparo mas que as autoridades não retornaram às solicitações. O edifício faz parte de um programa habitacional construído pelo governo.





