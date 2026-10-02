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CABO FRIO

Criança de 10 anos é esfaqueada ao tentar defender a mãe de ataque

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de feminicídio; as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital.

Escrito por Da Redação
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Criança de 10 anos é esfaqueada ao tentar defender a mãe de ataque
Autor Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Uma criança de 10 anos e a mãe dela, de 27, foram esfaqueadas durante a madrugada desta quinta-feira (1º) no bairro Ogiva, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O principal suspeito do ataque é o companheiro da mulher, que foi preso em flagrante por policiais militares do 25º BPM sob a acusação de tentativa de feminicídio.

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A mulher relatou à polícia que estava dormindo quando acordou sendo atingida por golpes de faca proferidos pelo agressor. Ao presenciar o ataque, a menina tentou intervir para defender a mãe e também acabou sendo atingida.

As duas vítimas e o homem, que também sofreu ferimentos durante o episódio, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Central de Emergências (HCE). Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. O caso segue sob investigação da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.

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atentado Cabo Frio feminicidio saúde das vítimas segurança pública violência domestica
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