Da Redação

Criança de 1 ano morre após cair em fossa no quintal

Durante a tarde desta segunda-feira (19), uma tragédia foi registrada no quintal de uma residência em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil (PC), um bebê, de 1 ano, morreu após cair em uma fossa séptica.

continua após publicidade .

De acordo com a mãe da vítima, a criança estava brincando no quintal quando pisou na tampa da fossa e ela se rachou. Rapidamente, a mulher pediu por ajuda e os vizinhos se prontificaram para resgatar a bebê. Uma mangueira foi utilizada para puxar a criança, que foi levada a uma unidade de saúde.

Mas, segundo o Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Cais), a menina chegou sem vida no local.

continua após publicidade .

As autoridades registraram o caso como morte acidental.

Um registro do momento do resgate foi feito. Assista: