Da Redação

Criança de 1 ano morre após cair do 10º andar de prédio

Uma criança de 1 ano morreu após cair de um apartamento no 10º andar de um prédio no bairro Nova Parnamirim, em Parnamirim, região metropolitana de Natal, neste domingo (3).

O condomínio onde o caso aconteceu fica na avenida Abel Cabral, próximo à BR-101.

Conforme a Polícia Civil, o menino tinha 1 ano e 6 meses. Após a queda, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas constataram a morte da criança.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para recolher o corpo e realizar a perícia no local.

Investigação

De acordo com o delegado Fernando Alves, a criança teria caído da janela do quarto, após uma distração dos pais. A suspeita inicial é de um acidente. A família era recém-chegada ao condomínio e as janelas do apartamento não contavam com tela de proteção.

"O Itep já fez toda a parte técnica, a verificação do local, para traçar a cronologia de como é que se deu essa tragédia. A informação é de que a família estava aqui há uma semana. Ele estava com os pais, mas a informação é que houve alguma distração dos pais e não tinha tela. Infelizmente, um tremendo infortúnio. Uma tragédia terrível", disse.

Informações do g1.