Criança de 02 anos é encontrada na boca de crocodilo; pai é suspeito

O corpo de um menino de 2 anos foi encontrado na sexta-feira (31) na boca de um crocodilo na Flórida, nos Estados Unidos. O chefe da polícia de St. Petersburg, Anthony Holloway, disse que o pai do menino, Thomas Mosley, de 21 anos, receberá duas acusações de assassinato em primeiro grau pelo assassinato da mãe do menino, Pashun Jeffery, de 20 anos, e seu filho, Taylen Mosley. A reportagem é do g1.

Pesquisadores, incluindo equipes de mergulho e oficiais usando drones, estavam procurando intensamente pelo menino desde que o corpo de sua mãe foi descoberto em seu apartamento no início da semana. "Lamentamos que tenha terminado desta forma", disse Holloway durante uma coletiva de imprensa.

Os policiais que procuravam a criança em um lago a alguns quilômetros do complexo de apartamentos notaram um crocodilo “com um objeto na boca” que eles rapidamente perceberam ser o corpo de uma criança, disse Holloway. Eles efetuaram disparos contra o réptil, que largou o corpo.

"Conseguimos recuperar o corpo de Taylen intacto", disse o chefe. O animal foi sacrificado.

Thomas Mosley está hospitalizado com cortes nas mãos e nos braços e se recusou a falar com os investigadores. Ele ainda não tem um advogado para falar em seu nome. “O pai não está falando conosco”, acrescentou Holloway.

Jeffery, que trabalhava em uma loja CVS, e seu filho foram vistos pela última vez por familiares por volta das 17h20 na quarta-feira (29). A polícia informou que por volta das 20h30 os vizinhos ouviram barulhos perto de seu apartamento, mas as autoridades não foram chamadas.

No dia seguinte, a mãe de Jeffery contatou o gerente do complexo de apartamentos depois de não ter notícias de sua filha. Foi quando eles a encontraram morta no que Holloway descreveu como "uma cena de crime muito violenta" na qual Jeffery foi esfaqueada várias vezes.

A polícia não revelou como Taylen Mosley foi morto ou se o crocodilo desempenhou algum papel na morte do menino.

Também na quarta-feira, Thomas Mosley foi para a casa de sua mãe por volta das 21h. Ele tinha cortes nos braços e nas mãos e depois se internou em um hospital local.

Membros da família disseram que Jeffery e Taylen se mudaram para o complexo de apartamentos há cerca de um mês.

Com informações g1.

