Criança dá partida em carro, atropela e mata prima no MT

Um menino de 2 anos ligou o carro do pai e acabou provocando o atropelamento da prima dele, de 3 anos. O acidente aconteceu no sábado (18) em uma fazenda em Serra Nova Dourada (MT). De acordo com a Polícia Militar, a criança foi socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital da cidade.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira (MT). O pai do menino disse à PM, que parou o veículo, um Fiat Strada, perto da área da casa para calibrar o pneu. Ele se afastou para pegar alguns equipamentos e o filho dele teria entrado sozinho no veículo e dado a partida.

O carro atingiu a prima dele que estava sentada em uma cadeira na frente do automóvel. Ainda, o carro atingiu um trator no quintal da residência.

A menina foi socorrida às pressas pela família. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça e nos ombros e não resistiu.

O primo dela não teve ferimentos. A família deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias.