Criança contrai infecção após madrasta obrigá-la a comer lagartixa

Um menino de 11 anos está internado em estado grave em um hospital de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, após ter sido obrigado a comer uma lagartixa. De acordo com a mãe da criança, a madrasta e a atual sogra do ex-marido mataram o réptil e deram para o menor ingerir - o que provocou uma grave infecção de estômago.

A vítima deu entrada na instituição de saúde no sábado (11), seis dias após o garoto comer o animal. A mãe do pequeno conversou o Metrópoles e afirmou que tudo ocorreu durante os dias 4 e 5 de novembro, fim de semana em que a criança ficou na casa do pai.

A mãe fez um boletim de ocorrência contra a dupla. "Elas contaram ao meu filho que tinham o costume de comer lagartixas no passado e que nada aconteceu. Então, mataram uma [lagartixa] e o obrigaram a comer. Isso no domingo (5/11). No dia seguinte, meu menino começou a passar muito mal. Foi aí que ele contou para minha avó o que tinha acontecido. Ele perguntou se ela [avó] já havia comido lagarto e disse que desde que ingeriu um, começou a passar muito mal”, declarou.

A informação passada pelo filho foi confirmada pelo pai da criança em conversas no WhatsApp, segundo a mãe. Nos diálogos, o homem contou que não estava no momento em que o caso aconteceu. Ele havia saído e deixado o menino sob cuidados da companheira e da atual sogra.

Estado de saúde

Antes de ser internado, o menino crises de "vômitos incessantes", segundo a mãe. Ela levou o garoto a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por uma consulta e foi liberado.

Contudo, o menino continou a piorar. Ele foi levado à UPA novamente, mas foi liberado mais uma vez.

Com piora significativa do garoto, a mãe insistiu em um atendimento, dessa vez, em um hospital. Lá, a criança foi diagnosticada com grave infecção intestinal e precisou ser internada, em estado grave.



As informações são do Metrópoles.

