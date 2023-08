Criança com câncer realiza sonho de andar em viatura da PM

Com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a pequena guerreira Maria Victória Medeiros realizou um dos maiores sonhos: andar em uma viatura da corporação. Ela, que tem apenas 4 anos, luta contra leucemia - descoberta em abril deste ano.

Iza Monteiro, mãe de Maria, conversou com a imprensa e revelou que a filha, que também tem o espectro autista, gosta do barulho do giroflex desde muito pequena. "Toda vez que via uma viatura, ela ficava feliz e agitada", disse em uma entrevista ao G1.

Em abril, assim que a mãe descobriu a doença da filha, procurou o batalhão da PM para pedir ajuda. A menina precisava urgentemente de transfusão de sangue.

A partir daí, foi criado um vínculo entre a família e os militares. "De lá pra cá, começou o tenente querer saber da Maria, como é que estava ela. 'Porque ela é muito inteligente, porque ela é muito linda, porque isso, porque é aquilo'. E aí acabou que juntou um elo. E eu fui e falei pra ele, que quando pudesse receber visita para eles virem. E assim ele veio de surpresa", conta Iza.

Com isso, no início de julho, os policiais apareceram de surpresa na casa dos avós da Maria Victória, onde ela estava. "Ela andou na viatura e ficou toda feliz. Eu filmei e ela quase não quis sair do carro", conta Iza.

"Se ela está nervosa, ela fala: 'vamos ver a polícia?'. Coloco o vídeo no celular e ela fica assistindo. E assim é a história da Maria com a Polícia Militar. Creio que nós temos aí uma delegada. Que seja a vontade de Deus na vida da minha filha e ela é uma benção, ela é forte, corajosa, não se abala por nada", diz Iza.

Com informações do G1.



