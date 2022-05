Criança autista fica trancada dentro de casa com a mãe morta

Da Redação

Uma criança autista passou 12 dias fechada dentro de casa junta ao corpo da mãe morta, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O caso só foi descoberto pela família da mulher na segunda-feira (16).

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), os parentes da mulher não tinham notícias sobre e estranharam esse sumiço repentino. Então, decidiram ir até a residência dela, que estava com o portão trancado.

Eles arrombaram o portão e, dentro da moradia, encontraram o corpo da familiar.

Já o filho dela, de 6 anos, que é autista, estava na cozinha e não soube dizer o que aconteceu. Durante o período em que ficou sozinho, ele se alimentou com o que havia na casa.



A suspeita é que a mulher tenha morrido de infarto e que a morte tenha acontecido há quase duas semanas, devido ao estado de decomposição do corpo. No entanto, conforme a Polícia Civil, ainda não é possível determinar a causa da morte.

A vítima, identifica como Ana Paula, de 39 anos, foi sepultada na quarta-feira (18).

Com informações do g1.