Criança autista desaparece em área de mata fechada no Paraná; bombeiros realizam buscas

Uma força-tarefa foi organizada para tentar localizar João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, visto pela última vez às 9h de domingo, 26, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, informou a Polícia Civil do Paraná. João Gabriel é uma criança com transtorno do espectro autista (TEA), com nível 2 de suporte, não verbal, conforme esclareceu o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná.

Na manhã do desaparecimento, João Gabriel disse à mãe que iria ao banheiro, em uma área externa da propriedade rural onde estava com os familiares e não foi visto outra vez. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 e "iniciou imediatamente uma operação integrada de busca", disse a pasta.

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Durante o primeiro dia de busca, as equipes realizaram uma varredura em uma área de aproximadamente três quilômetros quadrados em uma região predominantemente agrícola, com vegetação densa, mata fechada e com diversos tanques (com o auxílio de sonar) e açudes.

Conforme o Corpo de Bombeiros, cerca de 150 pessoas entre bombeiros militares, voluntários, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal se mobilizaram na busca da criança já no primeiro dia. Até o momento, foram utilizados drones com câmera termal, mergulho técnico, dois binômios de busca com cães, a aeronave Arcanjo 01, do CBMPR; a aeronave Falcão 08, da Polícia Militar do Paraná; além de 10 viaturas.

Já a Polícia Civil do Paraná ouviu os responsáveis pela criança, além de coletar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o desaparecimento. "Com o apoio de outras forças de segurança, a PCPR segue as buscas", informou a pasta em nota.

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O desaparecimento de João Gabriel também foi reportado no sistema nacional Amber Alert, ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Meta, responsável por notificar usuários do Instagram e Facebook, em um raio de até 160 quilômetros do de onde a criança foi vista pela última vez.

Para contribuir com informações que levem à localização de João Gabriel, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia, ou diretamente na unidade policial mais próxima.