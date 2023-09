Crescimento da Midastime confirma tendência das cintas modeladoras

O avanço tecnológico na criação de peças de moda íntima, como as cintas modeladoras e o desejado "up shaper”, têm favorecido a autoestima de muitas mulheres brasileiras.

Se há alguns anos atrás, a principal função oferecida pelas cintas modeladoras era a redução de medidas e melhor ajuste de roupas no corpo, hoje em dia há uma maior oferta de benefícios.

Atualmente, além do benefício estético para afinar a cintura, as cintas modeladoras cumprem uma função importante na recuperação de cirurgias plásticas e oferecem diversos benefícios para a saúde.

Um deles é a colaboração na recuperação pós-parto, tanto em relação à sustentação da barriga como em relação à prevenção no aparecimento de estrias.

Patrick Moraes, empresário por trás de uma das principais empresas brasileiras no ramo de cintas, a Midastime, nos contou alguns dos principais benefícios que as cintas modeladoras modernas apresentam:

“Hoje em dia, as cintas modeladoras são uma das principais aliadas na recuperação pós-cirúrgica, que é um momento delicado. Também ajudam na ativação da circulação sanguínea, na melhora da postura e na recuperação pós-parto.”

Empresas como a Midastime apostam na ampliação do leque de produtos

Patrick e Fabio Marques (seu sócio) contam que a empresa foi fundada em 2019 no Rio de Janeiro e desde o começo focou no comércio digital e na construção de um relacionamento de confiança com as clientes.

Investir em um leque maior de produtos, como as cintas para a recuperação pós-cirúrgica e o up shaper altamente confortável que reduz até 3 medidas de cintura, aumenta a diversificação dos clientes, o que gera mais receita.

A estratégia dá resultados. Em menos de cinco anos, a empresa atingiu uma receita superior a 30 milhões de reais.

Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 260 mil seguidores, a empresa conta que já transformou a vida de mais de 350 mil mulheres brasileiras. Para o ano de 2024, o foco é a expansão para o mercado internacional.

