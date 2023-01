Cresce o impacto da aposta esportiva no mercado publicitário nacional

Da Redação

Betnacional, Pixbet e Estrela Bet são alguns dos sites de apostas mais populares do Brasil. Desde 2018, quando a lei número 13.756 foi sancionada pelo então presidente da república Michel Temer e autorizou a exploração do setor em território nacional, as empresas de apostas esportivas passaram a investir em exposição de marca. Hoje, é possível ver comerciais na TV, patrocínios a streamers e grandes nomes do futebol nacional como embaixadores das casas de apostas.

Quando o assunto é Copa do Mundo, a maior transmissão de TV do Brasil é a da Rede Globo. Em 2022, Pixbet foi uma das seis patrocinadoras oficiais da TV Globo para a cobertura da Copa do Catar. Já a Betnacional, fechou um acordo milionário com a emissora para a inserção de comerciais de 30 segundos nos intervalos dos jogos. Vale ainda falar que a Betnacional conta com a sensação do futebol brasileiro, Vinícius Junior. Já no mundo digital, a CazéTV, liderada pela sensação da internet Casimiro Miguel, contou com patrocínios do McDonalds, Coca-Cola e do site de apostas Estrela Bet.

Com tamanha exposição, as casas de apostas viram as estratégias de marketing funcionarem. As empresas bateram recordes de usuários durante a Copa do Mundo. A tendência é o reforço à exposição de marca durante as competições nacionais, principalmente do futebol. A Parimatch fechou parceria com o Botafogo para a temporada 2023, enquanto o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, segue com a Pixbet, assim como o Corinthians. Já o Palmeiras, atual campeão brasileiro, tem patrocínio da Betfair. O São Paulo tem a Sportsbet.io como sua patrocinadora master.

Já Neymar fechou parceria com o site de apostas Blaze. O patrocínio foi anunciado logo após a Copa do Mundo e será válido por quatro anos. O atacante brasileiro irá utilizar suas redes sociais para falar sobre a casa de apostas, que é muito conhecida pelos jogos crash, como Aviator e Spaceman. Até mesmo o icônico narrador Galvão Bueno se rendeu ao patrocínio das casas de apostas. No caso, a Pixbet foi quem arrematou a influência do jornalista, com quem tem até mesmo um Podcast, o “PodFalar, Galvão”.