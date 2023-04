Creche de SC se pronuncia pela primeira vez após ataque: 'Muita dor'

Da Redação

O comunicado da creche foi divulgado na sexta-feira

A creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após o ataque ocorrido na última quarta-feira (5), que resultou na morte de quatro crianças e deixou outras cinco feridas. Conforme o comunicado publicado pela instituição, o "momento é de dor" e "os pensamentos repetem aquelas cenas de desespero" vivenciados durante o massacre.

Ainda através da publicação, a creche agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade, e pediu para que "continuem orando por nossas crianças, suas famílias, nossas professoras e equipe de trabalho, para que a nossa dor alivie e se transforme em forças".

Veja:

"Estamos vivendo um momento de muita dor, que não parece ter fim. Os pensamentos repetem aqueles momentos terríveis, os choros, o desespero de cada professora e criança. Precisamos dizer que está doendo muito, mesmo buscando forças nos abraços e orações. Jamais imaginamos ou nos preparamos para viver uma tragédia dessas.

Queremos, do fundo do coração, agradecer por todas as mensagens de carinho e apoio que estamos recebendo de todos vocês: famílias que fazem parte do nosso Cantinho, amigos, pessoas de todos os lugares.

Se podemos pedir algo, é para que continuem orando por nossas crianças, suas famílias, nossas professoras e equipe de trabalho, para que a nossa dor alivie e se transforme em forças. Precisamos muito dessa corrente de orações!".

O caso

Quatro crianças morreram em um ataque a uma creche da rede privada, na manhã de quarta-feira (5), em Blumenau, município de Santa Catarina. Outras cinco crianças ficaram feridas. O autor do massacre que chocou o país é um jovem de 25 anos que foi preso. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local e, segundo os bombeiros, o clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas, e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco.

