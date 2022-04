Cratera se abre e 'engole' carro em Avenida de São Paulo; Assista

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (21), uma cratera se abriu no cruzamento entre a Avenida Pirajussara e a Rua Caminho do Engenho, na região da Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo e um carro que passava pelo local foi "engolido".

continua após publicidade .

Imagens feitas por um mecânico de uma oficina que se localiza em frente à cratera formada, mostram uma tubulação rompida, água empoçada e terra se soltando. Apesar disso, o motorista conseguiu sair do carro e foi retirado do buraco com ajuda das pessoas dos arredores, que oferecem uma escada para o auxílio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas da corporação foram ao local, mas como constataram que o acidente não havia deixado vítimas, apenas acionaram a Defesa Civil, Sabesp e Comgás para dar continuidade ao atendimento da ocorrência.



continua após publicidade .

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP (Sabesp) disse que já fechou a rede de água que passa pelo local e que sua equipe aguarda o fechamento da rede de gás para prosseguir com o diagnóstico das causas do acidente. Já Companhia de Gás do estado (Comgás) afirmou que sua equipe técnica já está no local e atuando para eliminar o vazamento.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que a Av. Pirajussara está interditada na altura do ocorrido, no sentido centro.

Assista o vídeo do momento do resgate do condutor do veículo:

continua após publicidade .

Segundo informações, este carro caiu em buraco que desabou na Av. ELISEU DE ALMEIDA, sentido São Paulo, entre o Makro e a rua Caminho do Engenho. TENENTE DACAL pic.twitter.com/Dm4josXGnb — David Moralez (@produtormoralez) March 21, 2022





Fonte: Informações do G1.