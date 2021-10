CPI da Covid decide cancelar novo depoimento de Queiroga

Da Redação

Ministro iria depor à CPI na próxima segunda-feira (18)

Na manhã desta terça-feira (12), os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 decidiram, em reunião virtual cancelar a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O depoimento dele à comissão estava marcado para próxima segunda-feira (18).

continua após publicidade .

O presidente da Comissão, Omar Aziz (PSD-AM), confirmou a desistência e disse que um novo depoimento de Queiroga não acrescentaria informações relevantes, já que ele foi ouvido em outros momentos. No lugar de Queiroga, a CPI ouve, no dia 18, o médico pneumologista Carlos Carvalho. Os senadores querem saber se ele teria solicitado o adiamento da reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para análise de um relatório que vetava o uso do "kit Covid".

Parentes de vítimas também são esperadas na reunião da próxima segunda. Omar Aziz confirmou o calendário inicial anunciado por ele. A leitura do relatório final elaborado por Renan Calheiros (MDB-AL) será na terça-feira (19). A votação do documento está mantida para o dia seguinte. Aziz também descartou prorrogação dos trabalhos da CPI. Nova convocação a terceira convocação de Queiroga foi aprovada na quinta-feira (7). A solicitação já vinha sendo discutida entre os senadores, mas não havia consenso.

continua após publicidade .

O que ajudou a pressionar a aprovação do requerimento foi a retirada de pauta da reunião da Conitec do item que previa a discussão sobre o relatório contrário ao uso de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina em pacientes com Covid-19 ou com suspeita da doença que foi elaborado pelo grupo técnico.

Na segunda-feira (11), Marcelo Queiroga confirmou estar "à disposição" CPI. "Não só do Senado, mas da Câmara, da Procuradoria da República, do poder Judiciário, mas, sobretudo, do povo brasileiro", disse Queiroga a jornalistas na porta do ministério. Relatório Conitec o documento da Conitec revisou tecnologias avaliadas em nove diretrizes nacionais e internacionais para o tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 e concluiu, por exemplo, que há incertezas sobre o benefício do uso de ivermectina em pacientes com a doença.

Além disso, o relatório constatou que "azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, portanto, não devem ser utilizados no tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19".

continua após publicidade .

Outro trecho do relatório frisou que “em relação aos eventos adversos, hidroxicloroquina ou cloroquina aumentaram a ocorrência de eventos adversos” em pacientes com Covid-19.

“Houve mais eventos adversos dentre os pacientes que fizeram uso de hidroxicloroquina. Os eventos mais comuns foram diarreia, náusea e vômitos. O risco de cardiotoxicidade e arritmias é incerto.”

Com informações: R7