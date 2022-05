Cozinheira morre com explosão de uma panela de pressão

Da Redação

Jade do Carmo Paz Gabriel, de 32 anos, morreu neste domingo (08), na cozinha do restaurante em que trabalhava

A cozinheira Jade do Carmo Paz Gabriel, de 32 anos, morreu neste domingo (08) num acidente de trabalho, na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Ceilândia, no Distrito Federal. Uma panela de pressão explodiu e a mulher foi atingida em cheio. Outras duas mulheres se feriram no acidente.

continua após publicidade .

Segundo informações, Jade e outras duas mulheres estavam próximas ao fogão onde a panela de pressão explodiu. As três foram atingidas. Jade teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local, durante atendimento de emergência realizado pelas equipes do Samu.

continua após publicidade .

As outras duas funcionárias saíram sem ferimentos e foram liberadas depois de atendidas e avaliadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Jade era maranhense de Caxias (MA), e morava no Distrito Federal com a esposa e o filho. Nas redes sociais, ela compartilhava diversos momentos com a família. As duas haviam se casado há pouco mais de um ano.