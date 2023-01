Cozinha de ‘novela’ é na Mundo Gourmet

Da Redação

Investimento em eletrodomésticos de qualidade faz toda diferença no projeto

Desde os tempos imemoriais, o lugar onde se prepara a comida é centro da convivência entre as pessoas. Até hoje, em qualquer celebração, o lugar mais disputado é o que fica mais próximo da cozinha. Por isso, esse cômodo tem se tornado o ponto alto de muitos projetos arquitetônicos.

Para tornar esse sonho realidade, os moradores de Apucarana e região têm o Mundo Gourmet como aliado. A loja traz eletrodomésticos de alto padrão e ainda oferece a instalação dos equipamentos como um presente para o cliente.

“Muita gente ainda desconhece a informação de que a nossa loja conta com eletrodomésticos de altíssima qualidade. Trabalhamos com instalação inclusa no preço total, atendimento mais próximo do cliente e ainda acompanhamos todo o processo, ajudamos na escolha dos detalhes para atender o gosto de cada pessoa que passa por aqui”, explica Fernando Souza Campos, proprietário do Mundo Gourmet junto de sua esposa Aline Borges.

A loja, que fica localizada no primeiro piso do Shopping CentroNorte, de Apucarana, traz novidades na linha de cozinha desde a parte de utensílios até os eletrodomésticos, sempre focando em alta qualidade. “Nosso grande diferencial são as marcas. Trabalhamos com Elettromex, Francke e Tramontina. Antes você tinha que viajar para outras cidades, como São Paulo, Londrina e Maringá, para poder ter acesso a esses eletrodomésticos e agora você encontra no Mundo Gourmet”, observa Fernando.

O empresário ainda diz que é possível que o cliente vá até a loja e para conhecer alguns dos eletrodomésticos para conhecer melhor e ir se familiarizando. “O cooktop de indução, por exemplo, é uma tecnologia super falada e que deixa sua cozinha muito bacana também, levando em conta a facilidade de limpeza, rapidez e eficiência e baixo consumo de energia. Esse e outros eletrodomésticos de qualidade você encontra aqui no Mundo Gourmet”, ressalta.

LISTA DE CASAMENTO



A lista de casamento feita no Mundo do Gourmet também é um dos pontos altos da loja. “Quem faz a lista com a gente recebe 10% do valor de tudo o que ganhou. Por exemplo, tivemos clientes que ganharam R$ 20 mil em produtos da loja e ganharam mais R$ 2 mil para poder gastar aqui também. Um presentão”, acrescenta.

