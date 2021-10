Da Redação

Covid: Portugal controla pandemia e retorna a normalidade

Os portugueses estão comemorando o "fim da pandemia". Portugal conseguiu controlar a contaminação de Covid-19 após 14 meses de ser registrado o primeiro caso da doença.

O país chegou à beira de um colapso do sistema de saúde devido ao coronavírus. Porém, a situação revertida e, com isso, torna-se um dos primeiros países europeus a dar fim às restrições e voltar a normalidade, ou parte dela.

O uso de máscara já não é mais obrigatório em inúmeras situações. Mas a proteção ainda é cobrada no transporte público, em alguns estabelecimentos comerciais e em aglomerações em ambientes fechados. Bares e boates já funcionam normalmente, sem restrições, assim como os grandes eventos. O passaporte da vacina é exigido em algumas situações.

Portugal se tornou um exemplo mundial, ao conseguir imunizar, com as duas doses, 85% da população. Basicamente todas as pessoas elegíveis a receber a fórmula contra a Covid-19 foram vacinadas (a porcentagem é de 98%), e o país já começa a desmontar centros de imunização por falta de público.

