Covid pode resultar em pandemia de transtornos psicológicos

Futuramente, a pandemia da covid-19 pode fazer com que tenhamos que lidar com doenças de fundo psicológico. O estudo é do médico Rodolfo Damiano, residente do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que publicou um artigo na revista General Hospital Psychiatry sobre sequelas psiquiátricas envolvendo pacientes que se recuperaram da infecção.

Conforme o estudo, 425 pacientes apresentaram formas moderadas e graves da doença e permaneceram internados no complexo do Hospital das Clínicas-USP.

"Começamos em 2020, após a primeira onda. Naquela época, alguns estudos já começavam a apresentar incidência de transtornos neuropsiquiátricos nos pacientes com covid-19. Mas eram estudos pequenos, estudos que usavam algumas técnicas escalas não tão sofisticadas. Eram estudos majoritariamente americanos, e europeus. Não existiam estudos brasileiros com a nossa população, e não existiam estudos com a complexidade que a gente propôs", explica.

"Com certeza podemos falar de uma eventual pandemia de transtornos mentais. As questões cognitivas, que algumas vezes damos pouca atenção, têm um impacto muito grande na vida do indivíduo".

O estudo faz parte de um projeto liderado por Graldo Busatto Filho, professor da FMUSP, onde especialistas e várias áreas acompanham eventuais sequelas da covid-19.

"Notamos uma prevalência aumentada de transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior, e também transtorno de estresse pós-traumático, que no caso era especificamente voltado a covid-19 em si", conta o Dr. Rodolfo.

