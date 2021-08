Da Redação

Covid: Morador do RJ é investigado por se vacinar 5 vezes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, está investigando se um morador conseguiu tomar cinco doses de vacinas contra a Covid-19. As informações pertencem ao site G1 Notícias, que apurou que o morador foi a um posto de vacinação no início desta semana para tentar receber uma sexta dose.

O G1 teve acesso à caderneta digital de vacinação desse morador. Uma investigação preliminar da SMS aponta que não se trata de erro de registro.

O histórico de vacinação mostra segundas doses tomadas antes de primeiras e duas aplicações em menos de 15 dias.

12 de maio: 1ª dose da Pfizer;

5 de junho: 2ª dose da AstraZeneca;

17 de junho: 2ª dose da CoronaVac;

9 de julho: 2ª dose da Pfizer;

21 de julho: 1ª dose da CoronaVac;

Semana de 16 de agosto: tentativa da 6ª dose.