Covid: Metade da população está com ciclo vacinal completo

O Brasil tem 107.407.959 pessoas, ou 50,4% da população, com o ciclo vacinal contra a covid-19 completo. A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte.

São 102.891.553 pessoas (48,4%) que receberam a segunda dose do imunizante no Brasil e 4.516.406 (2,1%) que receberam a vacina da Janssen, de dose única.

No caso da primeira dose, 152.450.710 pessoas receberam a primeira dose, 71,5% do total da população.

No País, foram aplicadas 5.317.781 doses de reforço, sendo 368.774 nas últimas 24 horas.

Desde o início de setembro, segundo mostrou o Estadão, o País vive um novo momento da campanha de vacinação contra a covid-19, com predomínio da aplicação de segundas doses. Com isso, o índice saltou de 30% para 40% e, posteriormente, de 40% para 50% em intervalos de menos de um mês.

Ao mesmo tempo, o Brasil atingiu no último dia 8 a marca de 600 mil mortes pela covid - mais gente do que as populações de sete capitais do País, como Florianópolis e Vitória. Com o avanço da vacinação e a queda de infectados, cresce nos hospitais e nas ruas a sensação de que o pior foi superado. Especialistas, porém, destacam que a crise sanitária pode ter reviravoltas e seus efeitos são duradouros.