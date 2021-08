Da Redação

Covid: Homem vê irmão e pais que recusaram vacina morrerem

Francis Gonçalves, morador do País de Gales, no Reino Unido, perdeu em uma semana do mês de julho seu pai, sua mãe e seu irmão para a covid-19. Os três moravam em Portugal e decidiram não se vacinar, influenciados por notícias falsas sobre supostos riscos da imunização que não têm comprovação científica.

"Eles não aproveitaram a oportunidade de se vacinar porque ficaram com medo. Meus pais tinham problemas de saúde crônicos, mas deveriam ter tomado a vacina. Só que havia todo um alvoroço sobre isso."

"Sei que muitas pessoas estão optando por não tomar a vacina. Elas não conseguem ver isso a partir de qualquer outra perspectiva — exemplo, por que alguém estaria distribuindo doses se elas fossem prejudiciais?"

"Tenho empatia por essas pessoas, elas estão se perguntando se estão fazendo a coisa certa. Mas isso vai prejudicar nossas famílias, então toda a propaganda (antivacina) tem que parar. "

Com informações da BBC.