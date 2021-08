Da Redação

Covid: enfermeira vacina 8,6 mil idosos com solução salina

Autoridades investigam uma profissional de saúde que, supostamente, aplicou injeções com solução salina em até 8,6 mil pessoas, que foram receber a vacina da Covid-19, na Alemanha. Segundo as informações do jornal Daily Mail, o caso foi descoberto nesta terça-feira (10) e teria acontecido entre os meses de março e abril, quando a campanha de imunização focava na população idosa.

A suspeita contra a enfermeira surgiu após ela divulgar em suas redes sociais conteúdos anti-vacina. De acordo com a polícia, a suspeita mostrava ter opiniões céticas a respeito das fórmulas desenvolvidas para proteger a população da Covid-19.

A injeção com solução salina não faz mal a saúde, mas deixou milhares de pessoas vulneráreis à infecção ocasionada pela covid. O problema se potencializa por se tratar de uma população majoritariamente idosa, com maior risco de apresentar complicações causadas pela doença.

