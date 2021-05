Covid: bebê morre na UTI com 80% dos pulmões comprometidos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (27), um bebê, de apenas 5 meses, morreu por complicações da Covid-19. A pequena Sarah Vitória Domingues estava intubada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tinha 80% dos pulmões comprometidos. Sarah completaria 6 meses de vida nesta sexta-feira (28). O caso foi registrado em Santos, cidade do litoral de São Paulo.

A criança precisou ser internada no dia 10 deste mês após testar positivo para a doença. A mãe de dela, Sameque Vitória Gois, de 22 anos, também contrai o vírus. No dia 15, Sarah foi transferida para um leito de UTI depois de apresentar uma piora em seu quadro clínico.

Entretanto, nesta quinta-feira, a bebê não resistiu e morreu por complicações do novo coronavírus. Ela teve uma parada cardíaca.

De acordo com Sameque, mãe da menina, Sarah precisou receber doações de sangue constantemente, desde que foi hospitaliza, pois estava com uma anemia profunda. Ainda conforme a mãe, na última semana, o estado de saúde da filha parecia ter melhorado, no entanto, houve uma piora que a fez sofrer muito.

“A Sarinha foi bem guerreira. O ar estava começando a sair do pulmão, já tinha saído 90%, os drenos estavam fazendo efeito, mas, de repente, eles pararam, e foi necessário fazer uma traqueostomia, pois o ar estava comprimindo o coração dela. Mesmo depois da cirurgia, a saturação continuou caindo, e os batimentos também, mas ela foi guerreando a noite toda. Às 4h30, ela sofreu uma parada cardíaca e tentaram reanimar, mas ela acabou falecendo”, disse Sameque.

