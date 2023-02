Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês, diz relatório

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A China já havia contestado que o Covid-19 poderia ter se originado de um vazamento de laboratório

Um relatório de inteligência do Departamento de Energia dos EUA afirma que o vírus da Covid-19 provavelmente surgiu do vazamento de um laboratório chinês, segundo reportagem do "Wall Street Journal" publicada neste domingo (26). As informações são do g1.

continua após publicidade .

A conclusão do documento, considerada de "baixa confiança" pelo próprio departamento, é relevante porque a agência supervisiona uma rede de laboratórios nacionais dos EUA, alguns dos quais conduzem pesquisas biológicas avançadas.

O FBI já havia concluído em 2021 que a pandemia provavelmente foi resultado de um vazamento de laboratório na China, mas outras quatro agências e um painel nacional de inteligência ainda julgam que foi resultado de transmissão natural.

continua após publicidade .

A CIA, e outras agências, ainda estão indecisas.

- LEIA MAIS: Bombeiros encontram última pessoa desaparecida em São Sebastião

Um alto funcionário da inteligência dos EUA afirmou ao Wall Street Journal que a atualização foi feita partir de novas informações, estudo mais aprofundado da literatura acadêmica e consulta a especialistas fora do governo.

continua após publicidade .

Apesar das análises divergentes das agências, a atualização reafirmou um consenso existente entre elas de que a Covid-19 não foi resultado de um programa chinês de armas biológicas.

A China já havia contestado que o Covid-19 poderia ter se originado de um vazamento de laboratório e impôs limites às investigações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com um relatório de inteligência dos EUA divulgado em 2021, o vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19, começou a circular pela primeira vez em Wuhan, na China, em novembro de 2019. Desde então, a origem da pandemia tem sido amplamente discutida por acadêmicos, especialistas em inteligência e legisladores.

continua após publicidade .

O surgimento do vírus gerou tensões entre os EUA e a China, com autoridades americanas alegando que a China reteve informações sobre o surto. O debate sobre a origem da Covid-19 nos Estados Unidos também foi intenso e muitas vezes polarizado.

Inicialmente, a visão predominante era de que o vírus teria se originado naturalmente, pulando de animais para humanos, como já ocorrido em outras pandemias. No entanto, com o passar do tempo e a falta de identificação de um hospedeiro animal, a atenção se voltou para a possibilidade de um vazamento acidental de laboratório em Wuhan, onde estudos sobre coronavírus eram realizados.

Siga o TNOnline no Google News