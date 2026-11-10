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Covid-19: quem precisa se vacinar, quando testar e como se proteger?

Escrito por Bárbara Marques (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O aumento dos casos graves de covid-19 em algumas regiões do Brasil reacende dúvidas sobre vacinação, testes e prevenção. O último boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou sinais de crescimento em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Em entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira, 10, a infectologista e epidemiologista Luana Araújo afirmou que o cenário exige atenção, especialmente considerando as pessoas mais vulneráveis. "Não é um momento para pânico, mas para rever como está a carteira de vacinação", afirmou a médica.

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A seguir, veja o que se sabe sobre a alta e as orientações para se proteger.

O que os dados mostram sobre o aumento?

Nas quatro últimas semanas analisadas pelo InfoGripe, o coronavírus foi identificado em 8,5% dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) com resultado positivo para vírus respiratórios. Entre os óbitos desse grupo, sua participação foi de 24,1%.

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Esses percentuais mostram a presença do coronavírus entre os casos e mortes monitorados. Não representam a probabilidade de uma pessoa infectada desenvolver uma forma grave ou morrer.

Como mostrou reportagem do Pulsa, idosos, crianças, pessoas imunocomprometidas e com determinadas comorbidades estão entre os grupos que merecem maior atenção.

A doença está mais grave?

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Segundo Luana, o aumento observado não tem sido acompanhado de uma gravidade desproporcional. Ela explica que a circulação dos vírus respiratórios oscila, com períodos de maior e menor número de infecções.

Quando mais pessoas adoecem, porém, o número de internações e mortes também pode crescer, mesmo sem uma mudança na gravidade de cada infecção.

A especialista ressalta que isso não torna a doença inofensiva. Além das complicações agudas, mesmo pessoas que tiveram uma infecção inicialmente leve podem desenvolver covid longa - que consiste na persistência ou surgimento de sintomas semanas ou meses após a recuperação da fase aguda da infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

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A vacina continua protegendo?

Sim. Luana explica que a vacinação mantém um papel importante na proteção contra casos graves. Isso não significa que a proteção permaneça igual ao longo do tempo, especialmente entre idosos.

As mudanças do vírus e o envelhecimento do sistema imunológico ajudam a explicar a necessidade de doses periódicas nessa população. "A vacina mantém uma proteção sustentada importante contra casos graves. É o objetivo dela", afirma.

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Quem precisa atualizar a vacinação?

Pessoas com 60 anos ou mais devem receber uma dose a cada seis meses. Gestantes têm indicação de uma dose a cada gestação.

A vacinação também integra o calendário das crianças de seis meses a menores de cinco anos. O número de doses e os intervalos dependem do imunizante e do histórico de vacinação.

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Pessoas imunocomprometidas e outros grupos especiais também têm indicação, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. Entre eles estão pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

A orientação é levar a caderneta a uma unidade básica de saúde para conferir o esquema adequado. Ter recebido as doses iniciais há alguns anos não significa necessariamente estar com a vacinação atualizada.

Quais sintomas devem levantar suspeita?

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Febre ou calafrios, tosse, cansaço, dores musculares e dor de cabeça estão entre as manifestações possíveis. Dor de garganta, congestão nasal e coriza também podem ocorrer.

Os sintomas podem se parecer com os de outras infecções respiratórias. Por isso, não é possível confirmar covid-19 apenas pela aparência do quadro.

Dificuldade para respirar ou sintomas intensos exigem avaliação médica. Pessoas mais vulneráveis devem procurar atendimento precocemente, sem esperar que a doença se agrave.

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Ainda é importante fazer o teste?

Sim. Luana recomenda a testagem de pessoas com sintomas, principalmente das que têm maior risco de complicações. "Quem está doente, o ideal é que faça teste. Se são pessoas dos grupos de risco, mais ainda."

A identificação precoce pode ajudar a orientar o atendimento e permitir a avaliação de tratamentos que precisam começar nos primeiros dias da doença. Segundo a infectologista, a redução da testagem também contribui para que parte das infecções deixe de aparecer nas estatísticas.

Existe tratamento para evitar o agravamento?

O SUS disponibiliza o antiviral nirmatrelvir, associado ao ritonavir, para pacientes que preenchem critérios específicos. A indicação inclui pessoas com 65 anos ou mais e adultos imunocomprometidos, com diagnóstico confirmado, sintomas leves ou moderados e sem necessidade de oxigênio suplementar.

O tratamento deve começar em até cinco dias do início dos sintomas e depende de avaliação e prescrição médica. Os critérios para receber o medicamento são diferentes dos utilizados para definir os públicos da vacinação.

Luana destaca que a vacina e o antiviral, quando indicado, são estratégias complementares para reduzir o risco de evolução para formas graves.

Quando usar máscara e quais outros cuidados manter?

Quem está com sintomas respiratórios deve evitar contato próximo com outras pessoas, sobretudo idosos, gestantes, crianças e pessoas com baixa imunidade. Se precisar sair ou compartilhar um ambiente, a orientação é usar máscara. "Se você está doente, evite entrar em contato com pessoas vulneráveis", orientou Luana.

A especialista também recomenda higiene das mãos e evitar contato direto com pessoas doentes. Ambientes fechados, com pessoas próximas umas das outras, facilitam a transmissão dos vírus respiratórios.

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