Covid-19 mata 25 no Estado do Rio nas últimas 24 horas

Mais 25 pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas, no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, o número total de óbitos acumulado até este domingo é de 59.984. A letalidade está em 5,66%, praticamente estável (-0,1%), em comparação com o dia anterior.

No mesmo intervalo de tempo, 1.680 foram contaminadas pelo coronavírus, elevando a soma de casos a 1.060.591.

Esse número é bastante inferior aos 12.417 divulgados pela secretaria no sábado, que, na verdade, são referentes a um intervalo maior de tempo do que as 24 horas que a secretaria de saúde costuma divulgar.

Desse total, 8,7 mil foram registrados somente no município de Niterói. A prefeitura revisou suas estatísticas de contaminação que estavam sem encerramento desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação das unidades de tratamento intensivo (UTI), no Estado, está, neste domingo, em 66,2% e o tempo de internação nessas unidades, em cerca de duas horas, uma hora mais que o sábado. Já as enfermarias estão com 38,2% ocupadas e a mediana do tempo de internação continua sendo de uma hora.

A capital fluminense segue com alerta de alto risco de contaminação. Cinco pessoas morreram de covid-19 no município do Rio, nas últimas 24 horas, e 494 foram contaminadas.

O número de óbitos chegou a 30.761 e o de casos confirmados, a 410.375. Na cidade, o índice de letalidade é maior do que o da média do Estado, de 7,5%.