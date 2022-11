Covid-19: Duas novas variantes são identificadas em São Paulo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda não há informações se elas podem ser mais letais, ou fugir da imunidade gerada pelas vacinas

Pesquisadores do Estado de São Paulo divulgaram, nesta segunda-feira (28), a identificação de duas novas variantes do coronavírus. As cepas são diferenciações da BQ.1, um dos tipos da Ômicron, e nunca foram registradas no Brasil.

continua após publicidade .

Os cientistas fazem parte do laboratório de sequenciamento genômico da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).

LEIA MAIS: Idosos participam de curso de cuidados com alimentação e saúde

continua após publicidade .

A BQ.1.1.17 e BQ.1.1.18 foram encontradas em pacientes com quadro leve de Covid-19, e ainda não há informações se elas podem ser mais letais, ou fugir da imunidade gerada pelas vacinas.





Variantes predominantes

O grupo também identificou mais um caso de BQ.1 entre as amostras analisadas. Porém, a variante BA.5 segue sendo a cepa predominante na região.

continua após publicidade .

O surgimento de novas variantes é esperado em situações de alta transmissão e circulação do vírus, mas deve ser monitorado para verificar se elas são capazes de aumentar a quantidade de casos graves. Há um ano, a cepa Ômicron e suas subvariantes são as mais comuns em todo o mundo.





Fonte: Informações Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News