Covid-19: após passar 6 meses na UTI, bebê recebe alta

Lincoln Miguel ficou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por seis meses e cinco dias na Maternidade de Brasília. O bebê recebeu alta no dia 7 de abril.

De acordo com as informações do site Metrópoles, a mãe de Lincoln, Ana Maria Serafim Nascimento, de 42 anos, testou positivo para o novo coronavírus quando estava com 20 semanas de gestação, em agosto do ano passado. “Tive pressão alta, pneumonia bacteriana e 25% do pulmão comprometido”, relata Ana.

Por conta da doença, Ana precisou ficar hospitalizada por cerca de 20 dias e teve que realizar fisioterapia para se recuperar das sequelas da Covid-19. “Depois que tive Covid-19, começaram a ter alterações nos exames neonatais.” Uma das consequências foi um quadro de insuficiência placentária, que é o fornecimento inadequado de sangue da mãe para o bebê.

Devido as essas complicações, Lincoln veio ao mundo antes do previsto e, por causa disto, o bebê precisou do auxílio de aparelhos para se manter vivo. Entretanto, agora, o menino está em casa com os pais. “O parto precisou ser adiantado porque a placenta apresentava complicações, então os médicos decidiram pelo parto prematuro. Logo nos primeiros dias de vida, o Lincoln precisou ser submetido a duas cirurgias para corrigir alterações no sistema digestivo. Teve septicemia e dificuldades de respirar sem os aparelhos”, explica a mãe.

Segundo Ana, o desejo de ter um filho sempre existiu, porém, antes de Lincoln vir ao mundo, ela sofreu um aborto espontâneo. “Eu pedi muito a Deus pelo meu filho, por minha família. Vê-lo ali, daquele jeito, me deu muito medo”, lembra.

Ainda de acordo com a mãe do bebê, mesmo após ter retornado para casa, Lincoln Miguel ainda teve problemas. “Ele só conseguia se alimentar pela sonda e pouco depois precisou ser internado novamente. Mas, felizmente, o pior já passou e agora a família é só alegria. Ele ainda precisa de cuidados especiais, mas, graças a Deus, está cada dia melhor, e isso nos enche de felicidade”, diz.