Coveiro bomba nas redes com vídeos de exumação de cadáver

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gleibson Roberto Santos, de 37 anos, optou pela profissão de coveiro porque queria a estabilidade de um cargo público. Morando em Santo Amaro das Brotas, cidade de 12 mil habitantes no interior de Sergipe, a tendência seria de anonimato e tranquilidade. Mas essa não é a rotina dele.

continua após publicidade .

Gleibson, ou melhor, @coveiroemacao é uma celebridade na internet. Ele compartilha o dia-a-dia de trabalho no cemitério, entre túmulos, caixões e ossadas, com vídeos no YouTube, TikTok e Kwai. Até mesmo a exumação de corpos é registrada pelo coveiro influencer.

O assunto mórbido atrai milhões de visualizações e, de acordo com o coveiro, demonstra que sua intenção de criar os perfis para acabar com o preconceito sobre a profissão e matar a curiosidade de pessoas que o abordavam na rua perguntando sobre o trabalho no cemitério.

continua após publicidade .

“Muitos detalhes, que me perguntavam sobre a profissão, não dava para falar com calma, de uma vez só, pessoalmente. Aí resolvi apostar nos canais da internet e comecei a indicar para as pessoas, para que me acompanhassem online”, afirmou o coveiro influencer ao Metrópoles.

Até a publicação desta reportagem, ele tinha 282 mil seguidores no TikTok, uma das plataformas onde ele é mais ativo.

Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News