Corretora de imóveis é morta a facadas em SP; filha da vítima faz apelo por prisão de suspeito

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça decretou a prisão temporária de Vinícius Brito, de 31 anos, suspeito de matar a corretora de imóveis Geiza Soares, de 35 anos, em um caso investigado como feminicídio na zona leste de São Paulo. As equipes policiais realizam buscas para localizar o homem que permanece foragido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu na madrugada de domingo, 5, na Avenida Miguel Ignácio Curi. Policiais militares foram acionados e encontraram Geiza esfaqueada no local. Vinícius teria deixado o local após o crime.

Nas redes sociais, Nicolly Patez, filha de Geiza, publicou um apelo por informações que possam ajudar a localizar o suspeito. Na publicação, ela pediu ajuda e falou sobre a perda da mãe.

"Na noite do dia 5 de julho, às 4h da manhã, eu encontrei ele em cima da minha mãe. Ele deu uma facada na minha mãe. Por favor, qualquer informação ajuda. Minha mãe infelizmente não está aqui, mas Deus sabe de todas as coisas", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como feminicídio no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa), responsável pelas investigações.

O corpo da corretora de imóveis foi velado na última segunda-feira, 6, no Cemitério de Itaquera.