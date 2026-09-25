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Correios encerram greve após 15 dias e retomam atividades

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os trabalhadores dos Correios encerraram a greve após 15 dias de paralisação e retornaram às atividades às 22h desta quinta-feira, 24, informou o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e Zona Postal de Sorocaba (Sintect-SP).

O retorno ocorreu conforme determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que considerou a greve não abusiva e determinou a compensação dos dias parados, informou o sindicato. No julgamento do dissídio, o TST definiu reajuste salarial de 4,09% e a manutenção de 73 cláusulas do Acordo Coletivo.

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"Como o acórdão ainda não foi publicado, o Sintect-SP aguarda o documento para apresentar à categoria o conteúdo completo da decisão", disse a associação após assembleia realizada na noite desta quinta-feira.

Sem informar qual foi a decisão, o sindicato disse que o plano de saúde, um dos principais pontos da Campanha Salarial 2026/2027, também foi tratado no julgamento.

A paralisação ocorreu em um cenário financeiro delicado para a estatal. Os Correios registraram prejuízo líquido de R$ 5,55 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 30,36% ante o resultado negativo de R$ 4,26 bilhões de igual período de 2025.

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No segundo trimestre, o prejuízo líquido foi de R$ 2,39 bilhões, queda de 5,5% em relação ao prejuízo de R$ 2,53 bilhões registrado no mesmo período de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, quando o prejuízo foi de R$ 3,16 bilhões, houve redução de 24,4%.

Para conter o impacto das paralisações nas entregas e no atendimento aos clientes, os Correios haviam ativado um Plano de Continuidade de Negócios, que prevê o remanejamento de pessoal e o reforço das atividades operacionais.

A assembleia desta quinta-feira, foi conduzida pelo vice-presidente do Sintect-SP, Rogério Bueno, e pelo secretário-geral, Ricardo Adriane (NegoPeixe).

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Rogério agradeceu aos trabalhadores que participaram da greve. "A categoria mostrou disposição para defender seus direitos e esteve presente quando foi chamada. Encerramos a greve por decisão da assembleia e seguimos organizados para acompanhar o cumprimento do que foi definido no TST", afirmou.

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