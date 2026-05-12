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Corregedoria prende 4 policiais por extorsão de R$ 1 mi contra sequestrador da mãe de Robinho

Escrito por Fausto Macedo e Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 11:13:00 Editado em 12.05.2026, 11:24:38
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A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira, 12, a Operação Quina para cumprir mandados de prisão temporária contra quatro policiais civis suspeitos de extorsão qualificada e associação criminosa armada contra traficantes.

Os alvos são três investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba e um investigador do 1.º Distrito Policial de Taboão da Serra. São eles Tiago Henrique de Souza Carvalho, Diogo Prieto Junior, Roberto Castelano e João Ruper Rodrigues.

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A reportagem busca contato com a defesa dos agentes. O espaço está aberto.

Segundo a Corregedoria, o grupo é suspeito de sequestrar traficantes e exigir propinas milionárias para libertá-los. As investigações apontam que os policiais ostentavam elevado padrão de vida. Na casa de um dos agentes, antigo na corporação, foram encontrados R$ 60 mil em dinheiro vivo.

Um dos casos investigados envolve Fábio Oliveira Silva, apontado como integrante da quadrilha responsável pelo sequestro da mãe do ex-jogador Robinho, ocorrido em novembro de 2004, em Praia Grande, no litoral paulista. Ela ficou 41 dias em cativeiro na zona norte de São Paulo e foi libertada após pagamento de resgate.

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Segundo o relato de Fábio à Corregedoria, ele foi abordado em 2 de abril de 2026 por homens que se identificaram como policiais civis e entraram em sua residência sem mandado judicial. Depois, teria sido levado para a sede da Dise de Carapicuíba, onde passou a sofrer ameaças de prisão caso não pagasse R$ 1 milhão.

De acordo com a investigação, os policiais afirmavam que poderiam forjar um flagrante contra ele caso o valor não fosse pago. Diante das ameaças, o primo de Fábio, Eder Wilson de Jesus Silva, teria negociado e pagado R$ 303 mil ao grupo. O dinheiro, segundo os autos, foi entregue em uma padaria de Barueri e, depois, contado dentro da unidade policial.

Mesmo após o pagamento parcial, as ameaças teriam continuado. As vítimas afirmam que os investigadores seguiram cobrando o restante do dinheiro por telefone, mensagens e áudios. Em uma nova negociação, o valor exigido teria sido reduzido para R$ 500 mil, com imposição de prazos para o pagamento.

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Segundo a representação da Corregedoria, João Ruper Rodrigues atuava como principal responsável pelas cobranças e pelo recebimento do dinheiro obtido nas extorsões. Já Tiago Henrique de Souza Carvalho teria participado da abordagem inicial das vítimas, das ameaças e da renegociação dos valores exigidos.

A investigação aponta ainda que Roberto Castelano chefiou a diligência que resultou na condução da vítima até a delegacia, enquanto Diogo Prieto Junior teria participado tanto da ação inicial quanto do recebimento do dinheiro.

"A Corregedoria Geral da Polícia Civil ressalta que a atuação reforça o compromisso da instituição com a legalidade, a ética e o combate a desvios de conduta funcional", afirmou a corporação. Segundo a polícia, as investigações seguem sob sigilo judicial.

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