Correção: Vereadora do RS da causa animal recebe cachorro morto em caixa

O texto divulgado no dia 07 de julho de 2026 foi publicado com uma incorreção ao afirmar que o entregador era da Uber. Na verdade, o entregador era de uma empresa não identificada. Segue o texto atualizado, com a devida correção.

A vereadora Andreza Guerreiro (PP), de Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul), recebeu em seu gabinete uma caixa com um cachorro morto. Ela afirma que o gesto foi uma ameaça com intuito de 'silenciar seu mandato', cujo enfoque é a causa animal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso aconteceu nesta segunda-feira, 16. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a vereadora, à princípio, feliz por ter recebido o que acreditava ser um gesto de carinho. As imagens mostram ela entrando em seu gabinete com uma caixa. Na tampa, duas folhas A4 grudadas exibem mensagem escrita: carinho para proteger os animais. Obr abreviação de obrigado".

Ao abrir o recipiente, porém, a vereadora se depara com o cadáver do animal de pequeno porte. "Meu Deus, alguém mandou um cachorro para mim. Me entregaram um corpo", reage a vereadora no vídeo.

Filipe Ribeiro, um dos funcionários do gabinete, conta que a Andreza acreditava ter recebido uma doação. Ela promove campanha de agasalho voltada a animais. Por isso, ela solicitou a gravação do vídeo à chefe de gabinete antes de abrir a caixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nunca imaginamos que seria isso. Nunca tinha acontecido algo assim. Trabalhamos com casos de maus tratos e vimos coisas de todo tipo. Mas isso foi impensável. Acima de tudo que já tínhamos visto", disse Filipe Ribeiro.

A caixa chegou à Câmara Municipal de Novo Hamburgo por um entregador de aplicativo, que foi contratado sem saber o conteúdo da entrega. Imagens de câmera de segurança mostram o homem entregando a caixa na recepção, mas o gabinete da vereadora reiterou que ele não está envolvido.

A causa da morte do animal ainda não foi definida. O cachorro tinha ferimentos nas patas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Andreza Guerreiro registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil da cidade. Na postagem onde narrou o crime, a vereadora classificou o caso como "um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete".