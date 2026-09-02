Correção: Sistema de agendamento no SUS pelo WhatsApp não tem abrangência nacional

A matéria enviada ontem, 1º de novembro, sobre a Integra Saúde Digital esclarece que o programa de agendamento do SUS não tem abrangência nacional e que a sua atuação é restrita a Estados e Municípios parceiros, sem vinculação com o Ministério da Saúde. Segue texto e titulo devidamente ajustado às demais informações.

O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a utilizar um sistema de agendamento de consultas pelo WhatsApp que poderá beneficiar 20,4 milhões de usuários da rede pública onde a tecnologia está presente.

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A ferramenta foi desenvolvida pela Integra Saúde Digital e tem como objetivo simplificar o acesso, reduzir faltas e desistências e ampliar a ocupação das vagas disponíveis na rede pública de saúde. O sistema permite que o paciente confirme ou peça o reagendamento de consultas diretamente pelo aplicativo de mensagens, sem a necessidade de interação com um operador.

O serviço está em fase piloto em cidades parceiras e deve entrar oficialmente em operação no próximo trimestre. O programa tem abrangência local e não possui vinculação com o Ministério da Saúde, mas com Estados e Municípios. Entre os indicadores que serão avaliados estão a taxa de absenteísmo, o tempo médio de agendamento, a ocupação das vagas e a satisfação dos pacientes.

Atualmente, o agendamento de consultas com especialistas ocorre após encaminhamento de um clínico e é integrado ao sistema do SUS, com acesso pelo aplicativo do sistema local. Com a nova ferramenta, parte do processo de confirmação e reagendamento poderá ser feita pelo WhatsApp.

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Em caso de desistência ou impossibilidade de comparecimento, a automação permitirá que a vaga seja disponibilizada novamente para outro paciente. A gestão das vagas e a regulação continuarão sob responsabilidade das secretarias municipais de Saúde.