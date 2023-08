Correção: Polícia prende namorado suspeito de matar médica em São José do Rio Preto (SP)

A matéria enviada anteriormente estava com o primeiro parágrafo incompleto. Segue a versão corrigida.

A Divisão Especializada de Investigações Criminais de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, cumpriu no sábado, 19, um pedido de prisão temporária contra um homem, de 26 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Namorado de Thalitta da Cruz Fernandes, de 28 anos, ele é suspeito da morte da médica que foi encontrada dentro de uma mala, no apartamento em que ela morava no bairro da Vila Imperial, em São José do Rio Preto .

O corpo foi descoberto por uma amiga, que resolveu se deslocar até o imóvel porque a mãe da vítima estranhava o silêncio da filha. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo o boletim de ocorrência, o apartamento da médica, no terceiro andar, estava trancado. A amiga acionou a polícia com a ajuda de porteiro. O corpo foi encontrado nu dentro de uma mala, na lavanderia do apartamento. O namorado, de 26 anos, que estava com Thalita havia três anos, foi o último a entrar no apartamento, diz a polícia.

Thalitta era natural de Guaratinguetá e se mudou em 2016 para Rio Preto para estudar Medicina na Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), onde se formou em 2021. A médica faria 29 anos no dia 21 de outubro.