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Corpos de vítimas do acidente na BR-251 são transferidos para BH para identificação

Oito mortes foram confirmadas, todas entre passageiros do coletivo; corpos ficaram carbonizados

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 21:02:29 Editado em 24.05.2026, 21:02:23
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Corpos de vítimas do acidente na BR-251 são transferidos para BH para identificação
Autor Segundo os bombeiros, 18 pessoas se envolveram no acidente, sendo 17 ocupantes do ônibus e o motorista da carreta - Foto: Corpo de Bombeiros

Os corpos das oito vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG), serão transferidos para o Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para realização dos exames de identificação e demais procedimentos periciais. Inicialmente encaminhados ao IML de Taiobeiras, cidade mais próxima do local da tragédia, os corpos precisaram ser transferidos para a capital mineira devido ao estado das vítimas, que ficaram carbonizadas após o incêndio provocado pela colisão.

📰 LEIA MAIS: Sobe para oito o número de mortos em colisão frontal entre ónibus e carreta na BR-251

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Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que se solidariza com os familiares das vítimas e destacou estar empenhada tanto na identificação dos corpos quanto na apuração das circunstâncias do acidente.

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Segundo os bombeiros, 18 pessoas se envolveram no acidente, sendo 17 ocupantes do ônibus e o motorista da carreta. Oito mortes foram confirmadas, todas entre passageiros do coletivo. Outras dez pessoas ficaram feridas. O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Aracaju (SE), enquanto a carreta carregada com sucata fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).

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A colisão frontal ocorreu por volta das 4h30 no km 234 da rodovia, no sentido Bahia. Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo e ficaram praticamente reduzidos a cinzas, restando apenas partes das latarias, estruturas metálicas e rodas. O acidente provocou um congestionamento de cerca de 70 quilômetros e deixou a rodovia parcialmente interditada por aproximadamente dez horas. As pistas foram totalmente liberadas por volta das 16h, mas o trânsito seguia lento no fim da tarde.

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