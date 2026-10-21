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Corpo esquartejado de mulher é encontrado na Marginal Tietê após suspeito ser morto pela PM

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um suspeito foi morto a tiros pela Polícia Militar na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 21. No local, também foi encontrado, dentro de sacos, o corpo esquartejado de uma mulher.

A Polícia Militar afirmou que agentes realizavam patrulhamento na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, na pista local da Marginal Tietê, na região do Parque Novo Mundo, próximo ao acesso à Avenida Educador Paulo Freire, quando identificaram dois suspeitos, por volta das 0h20.

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Segundo a corporação, os homens atiraram contra os policiais. A equipe reagiu e feriu um dos suspeitos, que morreu no local. O outro homem conseguiu fugir. Nenhum agente ficou ferido.

O caso será registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investigará se o suspeito morto tinha relação com o corpo localizado e buscará identificar a vítima.

No local, os policiais encontraram a cabeça e outras partes do corpo da mulher dentro de um saco. Não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre há quanto tempo o corpo estava no local.

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Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

A PM informou que o suspeito morto tinha antecedentes criminais por estelionato e crime contra a dignidade sexual. Um revólver com numeração suprimida foi apreendido no local.

Ainda segundo a corporação, as câmeras corporais dos agentes estavam acionadas, e será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os fatos.

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CORPO/ESQUARTEJADO/MULHER/SUSPEITO/PRISÃO/MARGINAL
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