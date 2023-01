Corpo encontrado no mar é de alemão desaparecido no Rio

Da Redação

Thommy Klak desapareceu no Rio após entrar no mar de Copacabana

O corpo localizado por pescadores no Arquipélago das Cagarras, na tarde de terça-feira (10), é do comissário de bordo alemão Thomas Klak, de 28 anos, desaparecido desde o dia 4 de janeiro depois de entrar sem roupas no mar, nas proximidades do Posto 6, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A confirmação foi feita pelos peritos do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), no final da manhã desta quarta-feira (11). A região onde o corpo foi encontrado é a mesma onde o turista sumiu.

A Polícia Civil identificou ele através de uma documentação odontológica vinda da Alemanha. De acordo com a perícia, o turista morreu por afogamento.

A delegada titular da Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), Patrícia da Costa Araújo de Alemany informou que os peritos fizeram a comparação da documentação com informações sobre a arcada dentária do turista com o corpo para confirmar a identificação do estrangeiro.

"Conseguimos com a polícia alemã a documentação odontológica dele. Mandamos para o IML que fez a comparação", disse.

Com informações do g1

