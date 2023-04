Corpo é achado em apartamento após dois anos, e caso revolta vizinhos

Da Redação

Sheila Seleone, de 58 anos

O corpo de uma mulher foi encontrado em um apartamento em Londres, capital da Inglaterra, depois de dois anos e meio da morte. A situação revoltou os moradores do prédio. O conjunto habitacional, onde o caso aconteceu, é administrado por uma associação – há entidades privadas e sem fins lucrativos que fornecem moradia a pessoas em dificuldade financeira no Reino Unido.

A associação habitacional que administrava o prédio, Peabody, chegou a pedir que o governo pagasse diretamente o aluguel da moradora morta. Ninguém do governo, da polícia ou da administradora sequer checou se ela estava viva ou não, e o aluguel foi pago por meses.

De acordo com a BBC, moradores do residencial avaliam ingressar com ação judicial contra a Peabody, após diversas reclamações. Os vizinhos tentam entender como pode uma pessoa morrer e, por mais de dois anos, ninguém descobrir o corpo.

Os restos mortais de Sheila Seleone, de 58 anos, foram encontrados por policiais, dentro do apartamento. Ela estava vestida com calças de pijama azul e uma blusa branca. De acordo com a corporação, ela não foi assassinada.

Uma vizinha que mora no local desde 2018 contou à emissora inglesa que se lembra claramente do dia em que a polícia arrombou a porta do apartamento em frente ao dela. “Assim que a porta foi aberta, eu sabia que algo ruim havia acontecido. Era possível ver isso nos rostos dos policiais”, disse uma das vizinhas.

Sob o nome fictício de Chantel, a mulher que residia no apartamento logo abaixo do de Sheila contou que, semanas após a morte, em 2019, ela trocou as lâmpadas de casa, e, ao removê-las, larvas caíram do teto. E o problema piorou.

Apesar da reação dos policiais, para os vizinhos da mulher, era óbvio que algo estava errado há muito tempo.

“Havia larvas no quarto, na sala e no banheiro. E mais ou menos em todos os meus móveis”, lembra ela. “Você sentava no sofá e, depois de um tempo, encontrava uma larva esmagada”, diz ela. “Foi como viver em um filme de terror.”

Com informações do Metrópoles e BBC.

