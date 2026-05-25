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Corpo do fisiculturista Gabriel Ganley será cremado em cerimônia reservada nesta segunda, 25

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 11:06:00 Editado em 25.05.2026, 11:18:00
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O corpo do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley será cremado nesta segunda-feira, 25, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos. A despedida está marcada para as 11h e não teve local divulgado. O atleta de 22 anos foi encontrado morto no último sábado (22) em um apartamento na Mooca, na zona leste de São Paulo.

A informação sobre a cerimônia foi divulgada nas redes sociais por Clarisse Ganley, mãe do jovem. Segundo ela, a cremação estava entre os desejos manifestados por Gabriel e ocorrerá de forma simples e restrita.

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Na publicação, Clarisse afirmou que a morte do filho foi "uma fatalidade" e disse que familiares, amigos, treinadores, patrocinadores e atletas próximos têm buscado apoio mútuo desde a notícia da morte.

A mãe do influenciador também pediu que admiradores façam orações ou enviem "pensamentos de luz" ao atleta no horário marcado para a cerimônia.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como morte suspeita - morte súbita. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

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Gabriel Ganley ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar conteúdos ligados ao fisiculturismo, rotina de treinos e estilo de vida fitness. A morte do jovem provocou repercussão entre seguidores e integrantes da comunidade esportiva.

Natural do Rio de Janeiro, o atleta morava em São Paulo e estava em fase ativa de preparação para disputar o campeonato de fisiculturismo Musclecontest Brasil, programado para ocorrer em Curitiba em julho.

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Cremacão INFLUENCIADOR/FISICULTIRISMO/MORTE
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