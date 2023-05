Corpo do ator Jeff Machado é encontrado enterrado em baú concretado

Da Redação

Jeff Machado da Costa, de 44 anos

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo do ator Jeff Machado da Costa, de 44 anos, desaparecido desde o último dia 27 de janeiro. Os restos mortais do artista foram localizados amarrados dentro de um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade.

O corpo do ator, que participava da série "Reis" da emissora Record TV, foi encontrado nesta segunda-feira (22), em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A identidade foi confirmada a partir de exames com as digitais.

Foto por Reprodução/Google Maps Corpo do ator Jeff Machado foi encontrado em terreno em Campo Grande

As informações foram confirmadas pelo advogado da família. "O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora", disse o advogado Jairo Magalhães.

Jeff Machado, como é conhecido, nasceu em Araranguá, no Sul de Santa Catarina. A família do artista foi está indo para o Rio de Janeiro para fazer todo o trâmite burocrático e poder levar o corpo de volta para o estado do sulista.

Até o momento, a polícia ainda não sabe como o ator morreu nem as possíveis motivações para o crime.

