Corpo desmembrado mobiliza polícia, mas caso toma outro rumo; entenda

O corpo de uma mulher foi encontrado desmembrado em um terreno baldio no condado de Brunswick, no Texas, nos Estados Unidos. Moradores da região encontraram as partes e chamaram a polícia.

Os policiais foram até o local indicado pela população, mas o caso acabou tomando outros rumos. Ao verificarem o corpo, as autoridades perceberam que tudo não passou de um grande mal entendido: o corpo era de uma boneca de silicone.

Extremamente realista, o boneco com partes faltando assustou a população e confundiu a todos. De acordo com o xerife do condado, Ed Gonzales, inicialmente até mesmo os policiais acreditaram que se tratava dos restos mortais de uma mulher.

Conforme informações, a boneca estava decapitada, com uma perna e um braço faltando. Não há informações dos motivos para o brinquedo estar no terreno baldio.

