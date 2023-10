Corpo de paranaense desaparecido é encontrado na Bahia

O homem encontrado morto em uma praia da Bahia era o paranaense Júlio Cesar Moreira, de 36 anos. Ele estava de férias, viajando no nordeste brasileiro com a mãe. Júlio desapareceu no sábado (14) e foi encontrado na manhã de domingo (15) na praia do Cristo da Barra, um dos pontos turísticos de Salvador.

Natural de Jaguariaíva, cidade dos Campos Gerais, a vítima morava em Curitiba há cerca de 10 anos. Formado em Pedagogia, o homem já atuou como professor em Jaguariaíva e também no estado da Bahia. Atualmente, trabalhava em uma loja de um shopping da capital paranaense. Júlio também integrava o Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Santa Felicidade, de Curitiba. Nas redes sociais, ele mostrava o seu envolvimento com o grupo e a sua paixão por viagens.

Circunstâncias da morte:

O corpo de Júlio Cesar Moreira foi encontrado na manhã de domingo (15) em pedras que ficam ao lado de uma escadaria da Praia do Cristo da Barra, em Salvador. Segundo a irmã do homem, ele desapareceu no sábado (14) após falar para a mãe que sairia para pedalar e comprar a janta dos dois.

"Não sabemos ao certo o motivo [da morte], pois ainda está sendo investigado o caso. Ele foi encontrado sem nenhuma identificação, aparelho celular, pochete. Desconfiamos que talvez tenha sido assalto ou até mesmo homofobia", afirma a irmã da vítima.

Em entrevista à TV Bahia, o irmão de Júlio, disse que o corpo do homem foi encontrado de bruços, 'com a cabeça na pedra'. A mãe da vítima acredita que o filho foi vítima de um crime.

"Queda sem chance. Ou alguém empurrou ele, ou foi assalto, ou homofobia", disse ela à TV Bahia.

Ao g1 PR, a assessoria de comunicação da Polícia Civil da Bahia afirmou que o corpo de Júlio não tinha sinais de violência.

"A ocorrência está registrada como morte a esclarecer sem indício de crime", informou.

A Polícia Civil baiana investiga o caso.

