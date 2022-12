Corpo de mulher é encontrado por pescadores em saco de lixo

Da Redação

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um saco de lixo por um grupo de pescadores na costa do Golfo da Flórida, nos Estados Unidos, no sábado (10). Nessa sexta-feira (16), as autoridades norte-americanas conseguiram identificar a vítima.

Heather Rose Strickland, de 34 anos, estava em um saco plástico localizado flutuando a 13 milhas da costa de Egmont Key, na foz de Tampa Bay, por volta das 12h40.

O grupo de pescadores submarinos fez a terrível descoberta depois de abrir a bolsa e se deparar com o corpo da menina ruiva e de olhos verdes.

Por conta do avançado estágio de decomposição, o pescador que viu primeiro o corpo da vítima só conseguiu identificar que se tratava de um cadáver humano depois de ver um tipo de alça de sutiã ou biquíni presa a ele.

O caso é investigado pela polícia.

Com informações do Metrópoles

