Corpo de mulher desaparecida é encontrado dentro de cobra de 7 metros

O corpo foi localizado na manhã de segunda-feira

O corpo de uma mulher, 54 anos, que estava desaparecida, foi encontrado dentro do estômago de uma cobra píton de aproximadamente sete metros. A serpente foi localizada em uma plantação de seringueiras na Indonésia, país asiático.

De acordo com as informações da imprensa local, durante a manhã do último domingo (23) a vítima, identificada como Jahrah, foi para a plantação na qual ela trabalhava, na ilha de Sumatra. No começo da noite, o marido afirmou que a mulher estava desaparecida e as buscas começaram na mesma noite.

O marido encontrou as sandálias, o véu, uma jaqueta e as ferramentas de trabalho. Na manhã seguinte, uma cobra píton foi encontrada na área.

Segundo o site Detik, o chefe da polícia da região disse que logo houve suspeita de que a cobra poderia ter matado e engolido a mulher. O animal foi capturado, e de fato o corpo da vítima estava dentro do estômago da cobra.



Essa não foi a primeira vez que uma cobra dessa espécie mata e engole um trabalhador rural, mas os casos são raros —houve um em 2018 e outro em 2017. Essa espécie sufoca a vítima até a morte.

