Corpo de motorista de app desaparecido é achado enrolado em sacos e arames

O corpo do motorista de aplicativo Welmiton de Arimatéia Silva, de 39 anos, foi encontrado enrolado em sacos plásticos e arames nesse sábado (10), em uma área rural entre Caruaru e Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Ele estava desaparecido desde 22 de agosto, quando saiu de casa para trabalhar. A identificação foi realizada por exame de DNA, pois o corpo estava em avançado estado de putrefação.

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Dois policiais militares, de 40 e 43 anos, foram presos em 27 de setembro, após mandados de prisão temporária expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio e na ocultação do cadáver. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ambos foram encaminhados ao Centro de Reeducação da corporação (CREED), onde permanecem à disposição da Justiça. Os mandados têm prazo de 30 dias.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) também conduz um procedimento preliminar para reunir informações sobre as supostas irregularidades atribuídas aos policiais e avaliar a instauração de um processo administrativo disciplinar. A secretaria ressalta que as esferas administrativa e criminal são independentes.

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"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime, sob responsabilidade da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH)."

Welmiton desapareceu na noite de 22 de agosto, após sair de casa por volta das 23h para trabalhar como motorista de aplicativo. Na manhã seguinte, o carro utilizado por ele foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra no Sítio Malhada das Caveiras, na zona rural de Caruaru.

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