Corpo de modelo é achado desmembrado, cozido e armazenado na geladeira

Abby Choi era modelo e tinha mais de 84 mil seguidores no Instagram

O corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado, com algumas partes cozidas e guardadas dentro de uma geladeira em Hong Kong, nesta sexta-feira (24). A descoberta foi feita pela polícia local. A identidade da vítima foi revelada pelo jornal South China Morning, como sendo Abby Choi, uma jovem modelo, de 28 anos.

O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, que está foragido e teve mandado de prisão expedido. A motivação do assassinato pode ter sido financeira já que a modelo e o ex-marido disputavam fortuna de mais de R$ 66 milhões. Os pais e o irmão do ex-marido também foram presos por suposta participação no homicídio.

Conforme informações do Daily Star, apenas algumas partes do corpo de Abby Choi foram encontradas. Elas estavam em uma casa alugada pelo seu ex-sogro, em um bairro de Hong Kong.

Os documentos e outros pertences da modelo também foram localizados na residência, além de ferramentas como motosserra, luvas e máscaras. A polícia não conseguiu localizar a cabeça, o torso ou as mãos da vítima até o momento. A casa foi isolada para perícia.

As autoridades investigam também onde ocorreu o crime. Abby Choi era modelo e tinha mais de 84 mil seguidores no Instagram.

As informações são do site Terra.

